السفير المصري بالسعودية يحضر "عطل فني" لأكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: حضر السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، عرض مسرحية عطل فني، ضمن فعاليات موسم الرياض. ونشر الفنان أكرم حسني صورة تجمعهما، وعلق عليها: "اتشرفنا النهاردة بزيارة السفير المحترم أحمد فاروق لمسرحية عطل فني بالرياض". مسرحية عطل فني بدأ عرضها يوم 8 يناير الجاري، ومن بطولة هشام ماجد وشيكو وأكرم حسني وأيتن عامر ونشوى مصطفى وأوتاكا وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.



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