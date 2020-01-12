نشرت الفاشينستا السعودية الشهيرة مودل روز مقطع فيديو طريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي” سناب شات” تحدثت فيه عن ما وصفته ب “خلطة مس موزة”. وأوضحت مودل روز أنها عانت لمدة 3 ساعات لتقوم بعمل ذرة على طريقة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي “مس موزة”.
وطالبت مودل روز مس موزة بدخولها عالم التمثيل والمشاركة في مسلسل حيث قالت: “مس موزة شاركي بمسلسل كوميدي لأنك أكثر شخص بيضحكني”. يذكر أن الشخصية الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “مس موزة” تعود لرجل يتخفى في شكل سيدة وينشر فيديوهات طريفة وساخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر “مودل روز” تنصح “مس موزة”: “لازم تمثلين بمسلسل” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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