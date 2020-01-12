“مودل روز” تنصح “مس موزة”: “لازم تمثلين بمسلسل” -فيديو

نشرت الفاشينستا السعودية الشهيرة مودل روز مقطع فيديو طريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي” سناب شات” تحدثت فيه عن ما وصفته ب “خلطة مس موزة”. وأوضحت مودل روز أنها عانت لمدة 3 ساعات لتقوم بعمل ذرة على طريقة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي “مس موزة”.

وطالبت مودل روز مس موزة بدخولها عالم التمثيل والمشاركة في مسلسل حيث قالت: “مس موزة شاركي بمسلسل كوميدي لأنك أكثر شخص بيضحكني”. يذكر أن الشخصية الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “مس موزة” تعود لرجل يتخفى في شكل سيدة وينشر فيديوهات طريفة وساخرة.