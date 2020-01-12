شاهد: وصلة رقص للفنانة المصرية ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

أعاد نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو للفنانة الشابة “ملك قورة” خلال حفل زفاف شقيقتها في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع احتفال الفنانة بعيد ميلادها الـ27.
وقال المغردون أن الفنانة الشابة ولدت في هذا اليوم 11 يناير عام 1993، لأب مصري هو رجل الأعمال محمد قورة، وأم مصرية هي الفنانة عبير منير، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منذ صغرها كان أبرزها دور ابنة الفنانة ليلى علوي بمسلسل «نور الصباح»، وظهرت مع شقيقتها مريم قورة في فيلم «غاوي حب» للفنان محمد فؤاد.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول تأدية الفنانة ملك قورة وصلة رقص خلال حفل زفاف شقيقتها مريم قورة بحضور نخبة من النجوم، وذلك خلال ارتدائها فستان أحمر ، وهى ترقص على نغمات أغنية “السود عيونه” لمصطفى قمر.
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