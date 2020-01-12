جان يامان بالبزة العسكرية.. وصورته تحدث ضجة واسعة

بعد الضجة التي أحدثتها صورة النجم التركي جان يامان، بعدما أزال لحيته وشاربه استعدادا للانضمام للخدمة العسكرية، والتي صدم بها جمهوره؛ إذ بدا مختلفا جدا وبالكاد يمكن التعرف عليه، أثارت صورة أخرى للفنان التركي ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُظهر الصورة الحديثة الممثل التركي جان يامان، وهو يرتدي البزّة العسكرية بعد التحاقه بالخدمة الإلزامية في إحدى الوحدات العسكرية بأزمير، كما تظهر صورة أخرى له وهو يقف على الدور لأخذ طعامه.

وأثارت تلك الصور ردود فعلٍ مختلفة لدى جمهوره، الذين رأوا فيه أنه أصبح أكثر جمالا بتلك الصور، وأن البزة العسكرية أضافت له رونقا مختلفا، معتبرين أن يامان هو الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي يبدو رائعا في كل صورة، ومن أي زاوية، سواء بشعر طويل وشعر قصير ولحية أو بلا لحية.

وتزامنًا مع تلك الصور نشرت بعض الصفحات المهتمة بأخبار النجم التركي أثناء دراسته في إيطاليا، بدا فيها يامان وهو بين أصدقائه.

يُذكر أن يامان احتل الترند التركي والعربي منذ أيام بعدما نشر مصفف الشعر الخاص به، صورة له وقد قصّ شعره وحلق لحيته استعدادا للذهاب إلى الخدمة العسكرية، ولم تخلُ حينها بعض التعليقات من السخرية بحقه، والتي كان من أبرزها: “هذا من أب وهذا من أب تاني”، فيما علقت إحدى الفتيات: “جان يامان طلع مغشوش”.

هذا ومن المتوقع أن ينهي يامان الخدمة العسكرية ويسافر إلى إيطاليا من أجل تقديم برنامج هناك، إلى حين عودته إلى أعماله في تركيا، بعدما تم منعه من الإدلاء بأي تصريحات صحافية أو تلفزيونية، كما تم تأجيل البدء بتصوير مسلسله الجديد إلى بداية أيلول المقبل، وذلك بعد تردد عدد من النجمات مشاركته بطولة أي عمل إثر تصريحاته المسئية.

كما تعرض النجم إلى هجوم كبير، وتأثر شعبيته بين الجمهور التركي والعربي بسبب تصريحاته التي أساء فيها لعدد كبير من نجوم تركيا من بينهم الفنان كيفانش تاتليتوغ والذي يحظى بشعبية واسعة في تركيا والوطن العربي، واتهم بالغرور حينها لتصريحاته بحق زملائه، والتي أثارت ردود فعل بحقه حتى من زملائه.