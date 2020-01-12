فبراير المقبل .. تامر حسني يحيي حفل غنائي لـ مودرن أكاديمي

يحيي النجم الكبير تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا، يوم الجمعة الموافق 28 من شهر فبراير المقبل، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالقاهرة الجديدة.
ويأتي ذلك الحفل السنوي للأكاديمية الحديثةللهندسة و التكنولوجيا، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
يشار إلى أن النجم الكبير تامر حسني يواصل تصوير مشاهده من فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم مش أنا، والمقرر عرضه، قريبًا بجميع دور العرض.
وفيلم مش أنا من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر.
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