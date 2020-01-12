حفل تامر حسني في جدة يشعل مواقع التواصل بالسعودية

أشعل النجم تامر حسني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك من خلال حفلته في مدينة جدة.
وقدم تامر حسني، عددًا من أغانيه في النصف الأول من الحفل الذى حضره ما يقرب من 40 ألف شخص، منها: " تليفونى رن، حلو المكان، يا بنت الإيه".
وحضر عدد من الجاليات العربية الحفل، واعتبررواد مواقع تويتر، أن الحفل يعد من أقوى حفلات السعودية التى قدمها تامر حسنى.
وكان تامر حسنى حضر عصر اليوم السبت، بصحبة شقيقة ومدير أعماله حسام حسنى وكان فى استقباله عدد من جمهوره، بالأضافة إلي منظمين الحفل، وتامر يحيي مدير شركة تامر حسنى.
يذكر أن النجم تامر حسنى يعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالإضافة إلى تحقيقه ايرادات بلغت 120 مليون جنيه علي مستوى الوطن العربى.
ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
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