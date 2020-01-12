حفل تامر حسني في جدة يشعل مواقع التواصل بالسعودية

أشعل النجم تامر حسني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك من خلال حفلته في مدينة جدة.

وقدم تامر حسني، عددًا من أغانيه في النصف الأول من الحفل الذى حضره ما يقرب من 40 ألف شخص، منها: " تليفونى رن، حلو المكان، يا بنت الإيه".

وحضر عدد من الجاليات العربية الحفل، واعتبر