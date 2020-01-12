أصالة تتخطى الحزن وتحتفل بهذا الأمر.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من الحزن والأوقات الصعبة التي تعيشها حالياً الفنان السورية ​أصالة​، بعد إنفصالها عن زوجها المخرج ​طارق العريان​، إلا أنها حرصت على الإحتفال بوصول عدد مشاهدات كليبها الجديد "شامخ"، لأكثر من 2 مليون عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ونشرت أصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً من كليبها وعلّقت: "فيديو كليب أغنية شامخ يتخطى ال 2 مليون مشاهدة على يوتيوب، يمكنكم مشاهدته كامل من الرابط في البايو ،كلمات : الأمير بدر بن محمد ألحان : عبدالعزيز المعنى توزيع : منتصر محمد علي".

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