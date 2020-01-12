منة فضالي تثير الجدل بإطلالة صيفية.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ الجدل، بعد ظهورها في صورة جديدة لها بإطلالة صيفية، أثناء قضائها عطلتها بمدينة أسوان بجنوب مصر، والتي تشتهر بجوها الدافئ.

ونشرت فضالي الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: "الجميع يصنع أخطاء في الحياة، لكن هذا لا يعني أن عليهم دفع ثمنها لبقية حياتهم. في بعض الأحيان يتخذ الأشخاص الطيبون خيارات سيئة. هذا لا يعني أنهم سيئون ، فهذا يعني أنهم بشر".

من ناحية أخرى، تستكمل فضالي تصوير مسلسل "مقابلة السيد آدم" في سوريا فور عودتها من إجازتها، والذي يعد التجربة الأولى لها في الدراما السورية، وتدور أحداث المسلسل حول الإتجار بالأعضاء البشرية.

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