ممثلة عالمية تكشف معاناتها من الإجهاض مرتين

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الهندية ​كاجول​ إنها عانت من إجهاضين، قبل أن يولد طفليها "نيسا" و"يوغ".

وأوضحت كاجول أنها فقدت طفلها الأول، وتعرضت للإجهاض مرتين بعد وقت قصير من تصوير فيلم "كابهي خوشي كابهي غوم"، وكان الأمر صعباً، ولكن في النهاية تم حل كل شيء - لدي طفلان عظيمان، نايسا ويوغ، وعائلتنا كاملة".

كما تحدثت كاجول أيضاً عن زوجها الممثل الهندي أجاي ديفجان، وقالت: "كنت أخرج مع أجاي في تلك المرحلة، بشكل غير رسمي دون خطوبة، وفي مرحلة ما، كان من المفهوم أننا سنكون معًاً"، وكشفت أن والدها كان معارضاً لهذا للزواج.

وأضافت: "عندما قررنا الزواج، رفض والدي، لم يتحدث معي لمدة أربعة أيام. لقد أراد مني أن أركز على مسيرتي المهنية، لكنني كنت حازمة في النهاية تزوجنا".

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