نجمة "ستار أكاديمي" تكشف إنفصالها عن خطيبها ودخولها في غيبوبة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة برنامج "​ستار أكاديمي​"، الفنانة المغربية ​سكينة شيكاوي​، تفاصيل إنفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة لمدة 10 أيام، وذلك من خلال تعليقها على قضية مواطنتها الفنانة دنيا بطمة

ونشرت شيكاوي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لبطمة وعلّقت: "اول حاجة جيت نتكلم معكم على دنيا الانسانة لي انا عرفتها مزيان طيبت قلبها من الداخل وكيفاش كاتساعد الناس وتوقف معاهم ودائما فجنب المظلوم وواقفه ضد الظالم أما دنيا الفنانة فالكل كيشهد على ان صوتها من اجمل واقوى الأصوات فالوطن العربي بشهادت الكبار وحتى الجمهور الله يخليكم باراكا من التجريح والسب فأعراض الناس وتسناو الحكم يصدر وما تحكموش على الكتاب من عنوانه وحتى لو كان شيء الغلط كيوقع وحنى بشر ولي ماخرج من الدنيا ما خرج من عقايبها فرفقًا بقلوب البشر خلينا نكونو متسامحين وقلوبنا بيضاء باش حتى حنى ربي يغفر لينا . وآخر حاجة غادي نقول ولي عمرني ما هضرت فيها ولا جبدتها ولكن اليوم غادي نقولها باش تعرفو الصديقات (الصحابات) اش كايسواو".

وأضافت: "طبعاً الكل كان عارف إنني كنت مخطوبة لشخص كنبغيه وكيبغيني"، مشيرة إلى أن فتاة جمعتها وإياها علاقة صداقة منذ 10 سنوات كشفت أمام العريس وأثناء إجرائها تحضيرات الزفاف بعض الحقائق التي تتعلق بحياتها الماضية.

ولفتت إلى أن هذا أدى إلى انفصالهما رغم أنها كانت مظلومة، وأنها مرضت ودخلت في غيبوبة لمدة 10 أيام وأصيبت بعد ذلك بنوبة عصبية.

وكتبت أيضاً أن شفاءها إستغرق أكثر من سنة ونصف، قبل أن يعرف الجميع أن كل ما قيل عنها كان كذباً.

وختمت: "يعني ما عمركم تحكموا ولا تصدقوا الأقاويل ديال الناس وحضيو من الصحابات".

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