غادة رجب من دون ماكياج في أول صورة من شهر العسل

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة المصرية ​غادة رجب​ مع زوجها الشاعر المصري ​عبد الله حسن​، من شهر العسل.

وظهرت رجب في الصورة من دون ماكياج، خلال تواجدها مع زوجها على متن الطائرة، وكانت تحتضنه برومانسية.

وكانت رجب قد إحتفلت منذ أيام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بزفافها، بحضور رجاء الجداوي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز.

وتعرّفت رجب على حسن أثناء مشاركتها في برنامج "مفيش مشكلة خالص"، والذي قدّمه الممثل المصري محمد صبحي، وكان زواجها بمثابة مفاجأة كبيرة لمحبيها، خصوصاً أنها لم تعلن عن خطوبتها من قبل.

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