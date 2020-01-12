تراند اليوم : فيلم «Frozen 2» يحقق إيرادات خيالية

قالت شركة «ديزني» الأميركية إن فيلم «فروزن 2» أصبح ثاني أكثر فيلم رسوم متحركة في تاريخ السينما منذ ظهور الفن السابع يحقق عائدات وصلت إلى 1.3 مليار دولار أميركي في شباك الإيرادات الخاصة بالفيلم وقد تخطت أرباحه إيرادات الجزء الأول من الفيلم الذي ظهر في السينما عام 2018 وفيلم الخارقون.

وبحسب موقع «بولي جون» فقد سبق «فروزن 2» قصة الملك الأسد التي ظهرت عام 1994 وتحولت إلى فيلم يحمل نفس الاسم وحقق عائدات بلغت 1.65 مليار دولار خلال شهرين فقط من عرضه على مستوى العالم. ولا يزال الفيلم يتصدر شباك الإيرادات لعام 2019 وهو أحد أفلام ديزني الـ 7 التي تخطت أرباحها مليار دولار في عام 2019 ومنهم فيلم «حرب النجوم» الذي وصلت أرباحه 919 مليون دولار حتى 21 ديسمبر الماضي فقط.

وأطلقت ديزني التي ستحتفل بمئوية تأسيسها في عام 2023 سبعة أفلام ضمن أكثر 10 أفلام حققت عائدات في شباك الإيرادات في دور السينما في عام 2019.