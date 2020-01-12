فيفي عبده تنعي السلطان قابوس.. ثم تعود للرقص!

كتب امير فتحي في الأحد 12 يناير 2020 12:54 صباحاً - نعت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده السلطان الراحل قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان السابق، وذلك من خلال حسابها على انستغرام. نشرت فيفي صورة للسطان الراحل، وعلقت على الصورة قائلة:”البقاء لله عزائي للشعب العماني”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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