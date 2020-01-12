كتب امير فتحي في الأحد 12 يناير 2020 12:54 صباحاً - احتفل المطرب المصري محمود العسيلي مساء الجمعة، بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي.
وظهرت زوجة العسيلي بفستان زفاف جريء للغاية، عرّضها لانتقادات حادة من رواد السوشال ميديا، وتميز الفستان بأنه قصير ومكشوف من الصدر والظهر، كما اعتمدت على مكياج خفيف بجانب لجوئها لتسريحة شعر منسدل للخلف.
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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة العسيلي تثير الجدل بفستانها القصير في حفل زفافها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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