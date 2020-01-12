شاهد.. طارق العريان يثير غضب متابعيه بفيديو عن العائلة!

كتب امير فتحي في الأحد 12 يناير 2020 12:54 صباحاً - تعرض المخرج طارق العريان لموجة من الانتقادات من متابعيه بعد نشره فيديو عن “قضاء الوقت مع العائلة”.
فقد نشر طارق العريان عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو قصير من قيلم العراب يقول فيه ماريو بوزو أن “الرجل الذي لا يقضي وقتا مع عائلته ليس برجل حقيقي”.
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