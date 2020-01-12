فريق" بيتس" الكوري يصدر ألبومًا غنائيًا جديدًا في فبراير المقبل

يعتزم فريق "بيتس" الكوري طرح ألبومه الغنائي الجديد في شهر فبراير المقيل. فقد أعلنت شركة "K-pop ،Big Hit Entertainment، اعتزام الفريق الغنائي الكوري إصدار ألبومه الغنائي السابع في 21 فبراير 2020.

وقال فريق "بيتس" - في بيان صحفي - "نتوقع أن يحقق الألبوم الغنائي نجاحًا كبيرا لتضمنه العديد من الألوان الغنائية المتعددة لترضي العديد من الأذواق الغنائية، فالألبوم يضم عددا من أغاني البلوز والروك". قد يهمك أيضا: " لايف ستايل" يكشف أفضل الألبومات الغنائية هذا الموسم "برودكشن" تطرح الألبوم الأول لمحمد الشرنوبي "زي الفصول الأربعة" على يوتيوب

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