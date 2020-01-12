شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 4 صور كشفت علاقة الأخوة بين الكينج محمد منير وزوج شقيقته قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الكينج محمد منير اليوم فى إصابة جمهوره بحالة من الحزن الكبير، بعد انتشار صور له وهو يبكى أثناء تشييع جثمان محمود أبا اليزيد ابن عمه زوج شقيقته مدير أعماله أيضا من مسجد الحصرى، وكانت لهذه الدموع مشاعر وصلت لكل الشعب المصرى بأنه لم يفقد مجرد أحد أقاربه، ولكنه فقد الأخ والسند الذى كان يلازمه كل مكان، وهى العلاقة التى ظهرت خلال الـ 4 صور التى جمعتهما سويا.





يشار إلى أن الكينج شيع جثمان ابن عمه من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وطلب منير فور وصوله التوجه إلى مكان الوضوء، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة، وحضر الجنازة الإعلامي محمود سعد، ويقام العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد عبر الكينج محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة.

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وقال محمد منير، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".





وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فورتماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".

يذكر أن آخر حفل غنائى للكينج كان بمدينة الشروق، والذى حضره آلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضره عدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغانى بدون الكرسى.