شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعو الجمهور السعودى لمشاهدة فيلم "الفلوس" غدا بإحدى سينمات جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النجم تامر حسنى جمهور حفله المقام حاليا بمدينة جدة السعودية، لمشاهدة فيلم الفلوس معه غدا الأحد بإحدى سينمات مدينة جدة، خاصة أن الفيلم حقق إيرادات كبيرة بالوطن العربى وصلت لـ 140 مليون جنيه على مستوى الخليج.

وقدم تامر حسنى العديد من أغانيه التى يعشقها الجمهور ومنها، كفاياك أعذار، يا بنت الإيه، يانا يا مفيش، عيش بشوقك، حلو المكان، ناسينى ليه، ارجعلي، ريح بالك، وغيرها من الأغانى وسط حضور 40 ألف شخص. وحرص عدد من الجاليات العربية على حضور الحفل، لاسيما أنه يعد من أقوى حفلات السعودية التى قدمها تامر حسنى.



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وشهد الحفل فقرة فاير وركس فى السعودية بقيادة المصمم أحمد عصام، كما تمتد الفقرة الاستعراضية طوال الحفل، وكان تامر حسنى حضر عصر اليوم السبت بصحبة شقيقة ومدير أعماله حسام حسنى وكان فى استقباله عدد من جمهوره، بالأضافة إلى منظمى الحفل، وتامر يحيى مدير شركة تامر حسنى.

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وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" ، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالأضافة إلى تحقيقه ايرادات بلغت 120 مليون جنيه علي مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.