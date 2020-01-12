شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب وصور من الذكريات.. جيجي حديد تحتفل بعيد ميلاد والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها على طريقتها الخاصة، بمجموعة صور من ذكرياتهم سوياً، وبعض الكلمات المؤثرة التي جمعتهما، في منشور جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت حديد مجموعة كبيرة من الصور لوالدتها مع بعض الحيوانات التي تهتم بها، وبعض الصور من دولاب ذكرياتهما اثناء طفولتها وعلى ضفاف بعض الشواطئ، كما دعمت منشورها ببعض الصور من الفترة الأخيرة لها مع والدتها وشقيقتها بيلا حديد من على أحدي أغلفة المجلات العالمية.

وقالت حديد في رسالتها المؤثرة لوالدتها "أتمني لكي عيد ميلاد سعيد، وعاماً مليئاً بالصحة الجيدة، والعديد من المغامرات"، ووصفتها بالأم الذهبية، مضيفة "يشرفني ويحالفني الحظ ان أتعلم من امرأة مثلك، دائماً ما تفاجئيني وتلهميني أكثر كل عام، شكراً لك على الحياة وعلى الهدايا التي قدمتيها طوال السنوات الماضية".

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وظهرت جيجي حديد مؤخراً في عيد ميلاد صديقتها المغنية العالمية تايلور سويفت، واختارت موضة الـplaid فى آخر ظهور لها لتخطف الأنظار فى عيد الميلاد، فلم تكتفِ برسالة تهنئه فقط ولكن حضرت إلى جوارها في حفلها الذى أقيم فى نيويورك.

وخطفت حديد الأنظار بإطلالة من مجموعة Esau Yori لشتاء 2019، حيث اختارت بدلتها ذات النقوش المربعة الحمراء والزرقاء وارتدت حزامًا أسود بسيطًا في منتصف السترة وأضفت لونًا أكثر إشراقًا بحذاء عالٍ الرقبة بنعل أحمر، ونسقت حديد مع إطلالتها حقيبة كلوتش حمراء أنيقة، بينما اختارت تسريحة شعر ديل الحصان وهى من أكثر التسريحات التي تتجه إليها حديد في إطلالتها.

وتعد موضة الـ plaid أو النقشات المربعة من أبرز اتجاهات الموضة في عام 2019 – 2020، بجانب نقشات الكاروه الصغيرة أيضًا، فهي كانت اختيار النجمات في العديد من إطلالتهن.