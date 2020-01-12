شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى شخصية شريرة فى مسلسل "بنت القبائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الفنانة منة فضالى ضمن أحداث مسلسل "بنت القبائل" شخصية مركبة ومحورية ضمن العمل وتميل إلى طابع الشر، وتشهد تحولات كثيرة فى الأحداث وتظهر بدور ابنة الفنان عمرو عبد الجليل، والمسلسل يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها فى إطار صعيدى ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.





يشارك فى بطولة المسلسل حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، وأحمد فؤاد سليم، وسميرة عبد العزيز، ومدحت تيخة، وعلاء مرسى، وبهاء ثروت وتأليف شاذلى فرح ومحمد البجلاتى، وإخراج حسنى صالح.

ويعد المسلسل استكمالاً لأدوار منة فضالى الصعيدية التى قدمتها فى الفترة الأخيرة؛ إذ ظهرت بدور صعيدية فى مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه الخمسة التى تم عرضها من عام 2013 حتى 2018، كما قدمت منة هذه النوعية من الأدوار فى الجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس" الذى انتهت من تصويره العام الماضى وجار تحديد موعد عرضه.

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وعرض لمنة فضالى مؤخرا مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

واعتذرت منة مؤخرا عن فيلم "ماكو" من بطولة الفنانة بسمة، ناهد السباعى، سارة الشامى، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدى وتدور أغلب أحداثه تحت المياه، حول 8 أشخاص فى رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر فى مكان ملىء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس.