ايران توقف السفير البريطاني لساعات بتهمة توجيه الاحتجاجات!

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 11:54 مساءً - أوقفت السلطات الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران روبرت ماكير لساعات قبل أن تطلق سراحه بتهمة “توجيه” الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الإيرانية مساء السبت، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

وذكرت الوكالة المقربة من الأمن الإيراني أن السفير ماكير سيتم استدعاؤه الأحد إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية بسبب “وجوده في مظاهرات اليوم”.

وأضافت أن السفير كان متواجدا في متجر قريب من مكان إقامة الاحتجاجات للتحريض وتوجيه المحتجين”.

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وخرج إيرانيون السبت في عدة مدن بينها طهران للتظاهر احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني ما أدى لمقتل ركابها الـ176 وغالبيتهم إيرانيون.

وقال ناشطون إيرانيون السبت إن محتجين غاضبين مزقوا صورة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في طهران، وذلك بعد نحو أسبوع على مقتله في ضربة جوية قرب مطار بغداد.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالنظام الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري.