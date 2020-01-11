القبض خواكين فينيكس بطل «الجوكر».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تم إلقاء القبض على الممثل الأمريكي، بطل فيلم الجوكر الفائز بجائزة الجولدن جلوب، مؤخرا، خواكين فينيكس، مع الممثلة جين فوندا، الحائزة على الأوسكار، يوم الجمعة 10 يناير.

وجاء ذلك بعد مشاركتهم فى مظاهره للتغير المناخى فى العاصمة الأمريكية واشنطن أمام مبنى الكابيتول المقر الرئيسى للسطلة التشريعية الفيدرالية.

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وذكرت جريدة يو أسى تو داى، أن النجم العالمى خواكين فينيكس، كان مشاركا فى مظاهرة ضد التغير المناخى يوم الجمعة مع الممثلة جين فوندا، والتى تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على المناخ وتدول رواد موقع تويتر، فيديو لاقتياد خواكين فينيكس، بينما لم يوضح الإفراج عليه من عدمه.

وأضافت تقارير إعلامية، أن تركيز المظاهرة جاء على البنوك والمستثمرين الرئيسيين الذين يمولون عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري وحفره وتكريره وتصديره.

وحصل فينيكس على الكثير من الجوائز المختلفة، بالإضافة إلى ترشحه لجائزة الأوسكار 3 مرات، ولكن لم يحالفه الحظ في الفوز بهم، ولا مرة وعلى الرغم من أن فيلمه الأخير الـ Joker حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ طرحه في 4 أكتوبر من الشهر الجارى، إلا أن الفيلم يواجه بعض المشاكل التي من الممكن أن تمنعه من الترشح لأى من جوائز الأوسكار للعام المقبل، حيث أن بعض من أعضاء الأكاديمية يرون أن دخول الفيلم في سباق الجوائز يشجع على العنف في المجتمعات.