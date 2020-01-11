موعد طرح فيلم أحمد عز «العارف» فى السينما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل شركة “سينرجى فيلمز”، وضع اللمسات الأخيرة على تصوير أحدث مشروعاتها السينمائية والأضخم إنتاجيًا في السينما المصرية حتى الآن، فيلم “العارف” للنجمين أحمد عز، حيث حددت الشركة عيد الفطر 2020 موعداً لطرحه فى دور العرض.

وكانت الشركة قد طرجت التيزر الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائية، قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج.

ويشارك في بطولة فيلم “العارف”، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة “سينرجى فيلمز”.

والجدير بالذكر أن فيلم “العارف” أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، حيث يتم التصوير حاليا فى ماليزيا وسط استعدادات ضخمة لمشاهد الآكشن والتى استعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.