انهيار محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

انهار الفنان المصري محمد منير في نوبة بكا شديدة، خلال تشييعه جنازة ابن عمه وزوج شقيقته محمود منير، والذي كان يتولى إدارة أعماله، وذلك عقب صلاة ظهر السبت 11 يناير، من مسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.

وكان ضمن المشاركين في تشييع الجنازة كل من الإعلامي محمود سعد، ومهندس الصوت عاصم السيد، والمنظم أحمد شوقي، وعدد كبير من أصدقاء وأسرة الراحل ومحبيه من “المانيرة” والتراس الكينج.

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وكان الفنان المصري محمد منير قد وصل إلى مستشفي دار الفؤاد في السادسة من صباح السبت للوقوف علي غسل جثمان الراحل وترتيب مراسم الجنازة.

يذكر أن الكينج محمد منير كان قد عبر عن افتقاده الشديد لمدير أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، مشيرا إلى أنه كان متفاني ومخلص فى العمل وله تأثير كبير فى الخطوات الفنية له على مدار مسيرته الكبيرة.

منير كتب على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020”.