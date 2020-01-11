صفاء سلطان تنسحب من «سوق النسوان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الأردنية السورية صفاء سلطان، انسحابها من مسلسل “سوق النسوان” الذى تم تغيره لاحقا إلى “سوق الحرير”، والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان الدرامى 2020.

ومن المقرر أن يضم، العمل كوكبة كبيرة من نجوم الدراما السورية منهم بسام كوسا، سلوم حداد، أسعد فضة، فادى صبيح، وفاء موصللى، شمس الملا، قمر خلف، لونا بشارة، نزار أبو حجر، ميلاد يوسف وغيرهم من الممثلين، وهو من تأليف حنان المهرجى، إخراج مؤمن الملا، وتدور أحداثه حول الحياة فى مدينة دمشق خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضى.

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النجمة السورية قالت عبر حسابها على موقع انستجرام: بعيداً عن كل التساؤلات والاستفسارات لأنى وللأسف ما عندى إجابات، أعلن أنى وبعد ارتباطى لمدة شهرين واعتذارى عن عدة مسلسلات وأعمال فنية عربية داخل وخارج سوريا انسحابى من مسلسل (سوق النسوان) او اسم المسلسل الجديد (سوق الحرير)”، مضيفة: ادعو لى بالتوفيق والنجاح بأعمال أخرى.

وتابعت صفاء صفاء، عبر حسابها على موقع انستجرام: بعيداً عن كل التساؤلات والاستفسارات لأنى وللأسف ما عندى إجابات، أعلن أنى وبعد ارتباطى لمدة شهرين واعتذارى عن عدة مسلسلات وأعمال فنية عربية داخل وخارج سوريا انسحابى من مسلسل (سوق النسوان) او اسم المسلسل الجديد (سوق الحرير)”، مضيفة: “ادعو لى بالتوفيق والنجاح بأعمال أخرى.

والجدير بالذكر أن النجمة السورية صفاء سلطان، قد نالت شهرة واسعة وكبيرة بعد فرصة تجسيد شخصية ليلى مراد فى مسلسل بعنوان “أنا قلبى دليلى”، وهو مسلسل غنائى من قصة صالح مرسى وسيناريو وحوار مجدى صابر وإخراج محمد زهير، ورغم أن المسلسل أعطاها شهرة واسعة على مستوى الوطن العربى إلا أنه لم تسلم من الانتقادات على أداء الدور، وذلك ترجيحا من النقاد بأنها تشبه شادية وليست ليلى مراد.