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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد طلاقها من زوجها الأول الفنان أحمد زكي تزوجت الفنانة الراحلة هالة فؤاد من الخبير السياحي عز الدين بركات عام 1987.
جاء طلاق الفنانة الراحلة بسبب تمسكها بالعمل في مجال الفن وهو ما رفضه أحمد زكي ليتطور الخلاف إلى الطلاق منهيا قصة حب توجت بإنجاب ابنهما هيثم أحمد زكي.
خطوبة الفنانة الراحلة من بركات كانت حديث الوسط الفني ورصدتها كاميرات المجلات الفنية وظهر الطفل هيثم أحمد زكي في حفل خطوبة والدته.
يوم 10 مايو عام 1993 رحلت هالة فؤاد وهي لاتزال في عمر الشباب بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي تاركة ابنها الوحيد في رعاية أسرتها.
حزن أحمد زكي على وفاتها وكان قد أعلن ندمه على طلاقها خاصة وأنها ساندته في أزمة صحية تعرض لها وتعاملت معه باعتباره والد ابنها.
وبعد 12 عاما على وفاتها لحق بها الفنان أحمد زكي الذي توفي أيضا بمرض السرطان.
وكانت وفاة هيثم أحمد زكي بصورة مفاجئة في عام 2019 فصلا ًجديدًا من مأساة العائلة وأصابت الوسط الفني بصدمة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور من حفل خطوبة هالة فؤاد إلى زوجها الثاني بحضور ابنها هيثم.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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