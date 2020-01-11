سعد لمجرد ومحمد رمضان يشعلان حفلهما بدبي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد حفلا غنائيا كبيرا في مركز التجارة العالمي بدبي، مساء الجمعة 1 يناير.

رمضان ظهر على خشبة المسرح الحفل بسيارته الفارهة، وذلك أثناء غنائه أغنية “نمبر وان”، وأشعل الحفل مع سعد لمجرد بغناء أغنيتهما “إنساي” للمرة الأولى على المسرح، وسط تفاعل كبير من الحضور بالهتافات والغناء.

الفنان المغربي أعلن خلال الحفل عن مفاجأة ستجمعه برمضان، حيث أكد أنهما سيجتمعان في فيلم سينمائي قريبا.

وشهد الحفل حضور نسرين عبد الفتاح، زوجة الفنان محمد رمضان ، التي حرصت على التواجد لدعم زوجها، وقد تفاعلت مع أغنياته بشكل كبير.

يذكر أن تذاكر الحفل قد طرحت في فئتين الأولى سعرها 1600 جنيه مصري، والثانية 850 جنيه مصري.‏

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وكان النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد قد قدما مؤخرا أغنية “إنساي”، التى تم تصويرها وطرحها كفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة فى فترة قصيرة.

وأغنية “انساي”، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ومن إخراج حسام الحسيني‎، ويغني ‏سعد لمجرد باللهجة المغربية، فيما يغني محمد رمضان باللهجة المصرية.

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد أحيا مساء الأربعاء 18 ديسمبر، حفل غنائي ضخم على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بعد غياب 3 سنوات عن إحياء الحفلات.

الفنان المغربي تألق في الحفل بإطلالتين مختلفتين الأولى بذلة باللون الأحمر، أما الإطلالة الثانية فكانت قميص أسود مين بنقوش خضراء، فيما ظهر في إحدى الصور بعد أن لف العلمين السعودي والمغربي حول جسده.

الفنان المغربي حرص على توجيه رسالة شكر لرمضان، بقوله: “تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت بتمنى يكون معايا اليوم وبقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله دائمًا بحقي ميرسي محمد”.