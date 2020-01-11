الفنان فيصل خورشيد يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الفنان والمونولوجيست المصري فيصل خورشيد بزفاف نجله شريف خورشيد، داخل قاعه نادي ايرو سبورت بمصر الجديدة، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن.

حفل الزفاف شهد حضور عدد من الفنانين، منهم: الفنانة علا رامي، والفنان فايق عزب، والفنان مدحت صالح، والفنان مصطفي كامل، والفنان مجد القاسم، والمنتج أحمد أيوب.

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كما حضر الفنان سيف عبد الرحمن، والإعلامي ممدوح موسى، والفنان حسام حسني، والفنانة أحمد جوهر، الذين حرصوا على مشاركة الفنان فيصل خورشيد فرحته بزفاف نجله، والتقطوا الكثير من الصور مع العروسين.

وفيصل خورشيد فنان ومونولوجست مصري، شارك في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية، منها: مسلسل “الدخول في الممنوع”، ومسلسل “عيلة صالح”، وفيلم “الفرقة 16 إجرام”، ومسلسل “صاحبك من بختك”، ومسلسل “اضحك قبل الضحك ما يغلا”.

كما شارك في مسلسل “إنسى اللي فات يا فرحات”، مسلسل “ولسة فيه أمل”، ومسلسل “أحلام العصافير”، ومسلسل “المال والبنون 2”، ومسلسل “سر الأرض”، وفيلم “كروانة”، وفيلم “الإمبراطور”، وغيرها.