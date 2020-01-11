نسرين طافش لـ"العين الإخبارية": اعتذرت عن عملين لأتفرغ لـ"ختم النمر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذرت الفنانة السورية نسرين طافش عن عملين سوريين لتتفرغ بالكامل لمسلسل "ختم النمر".



وقالت "طافش" لـ"العين الإخبارية": "أراهن على مسلسل (ختم النمر)، وأرى أنه سيكون خطوة مهمة ومختلفة خلال مشواري الفني، ويشاركني البطولة الفنان المتميز أحمد صلاح حسني وميرهان حسين وحنان سليمان ووفاء سالم ومن إخراج أحمد سمير فرج".

وأضافت: "العمل يعرض خارج ماراثون شهر رمضان، ويتكون من 45 حلقة وسيعرض نهاية شهر يناير/كانون الثاني".

وعن الأعمال الفنية التي شكلت نقلة في مشوارها الفني قالت طافش: "مسلسل (ربيع قرطبة) الذي جسدت خلاله دور السلطانة (صبح) وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من إخراج حاتم علي، وأعتبر أيضا مسلسل (جلسات نسائية) محطة مهمة في مشواري الفني وانتشاري".

يذكر أن نسرين طافش شاركت النجم المصري كريم عبدالعزيز فيلم "نادي الرجال السري"، كما طرحت في يوليو/تموز الماضي ألبوما غنائيا بعنوان "الحلوة".