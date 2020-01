قائمة ترشيحات النقاد لجوائز أوسكار 2020

كشف موقع تقييم النقاد الشهير Rotten Tomatoes "روتن تومايتوز" إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار" قائمة ترشيحاتها الرسمية والنهائية للدورة الـ92 من الحفل في 13 يناير/كانون الثاني، موضحا أن القائمة تحمل مفاجأة سارة لفيلمي: The Irishman (الأيرلندي)، وParasite (طفيلي).

ويرصد النقاد في التقرير التالي أبرز ترشيحاتهم للفوز في الفئات المختلفة لجوائز أوسكار، من أفضل فيلم وأفضل ممثل وممثلة رئيسية وغيرها.

أفضل فيلم





غيرت لجنة الأوسكار قواعدها لتسمح بترشيح 10 أفلام للمنافسة في فئة أفضل فيلم كل عام، ورغم ذلك لم تُطَبق القاعدة حتى الآن.

هذا العام، يتوقع النقاد أن تتحقق القاعدة وتتنافس 10 أفلام هي فيلم الدراما الحربي "1917"، "الأيرلندي"، "طفيلي"، Jojo Rabbit (جوجو رابيت)، Joker (جوكر)، Knives Out (نايفز أوت)، Little Women (نساء صغيرات)، Once Upon a Time In Hollywood (حدث ذات مرة في هوليوود)، Ford v Ferrari (فورد في فيراري)، وأخيرًا وليس آخرًا Marriage Story (قصة زواج).



أفضل ممثل رئيسي





من المؤكد أن خواكين فينيكيس بطل فيلم "جوكر" ضمن لنفسه مكانًا في قائمة أفضل ممثل لهذا العام، وينضم إليه بطل فيلم "قصة زواج" آدم درايفر.

فوز الممثل البريطاني تارون إيجرتون بجائزة جولدن جلوب عن فيلم Rocketman (روكيت مان) يجعله المرشح الثالث في هذه القائمة.





يتوقع النقاد أن تتضمن القائمة اسم ليوناردو دي كابريو بطل فيلم (حدث ذات مرة في هوليوود)، وأنتونيو بانديراس بطل فيلم Pain and Glory (ألم ومجد).

وأنهى النقاد القائمة بالأسماء السابق ذكرها، لكنهم لم يستبعدوا احتمالية ترشح البريطاني كريستيان بيل عن فيلم "فورد في فيراري".



أفضل ممثلة رئيسية





بعد إعلان جوائز بافتا عن ترشيحاتها التي تخلو من ذوي البشرة السمراء من المرجح أن تتفادى أكاديمية الأوسكار هذا الخطأ، وهو ما يعني أخبارًا جيدة للممثلتين السمراوتين لوبيتا نيونجو بطلة فيلم Us (نحن)، وسينثيا إيريفو بطلة فيلم Harriet (هارييت).

Advertisements





يرجح النقاد أن تنضم للقائمة تشارليز ثيرون بطلة فيلم Bombshell (القنبلة)، ورينيه زيلويجر بطلة فيلم Judy (جودي)، وسكارليت جوهانسون بطلة فيلم (قصة زواج).



أفضل ممثل مساعد





يتوقع النقاد ترشح بطلي فيلم (الأيرلندي) جو بيشي وآل باتشينو، إضافةً إلى الممثل المخضرم توم هانكس بطل فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood (يوم جميل في الجوار)، والممثل الكوري سونج كانج هو بطل فيلم (طفيلي)، وبراد بيت الفائز بجولدن جلوب عن فيلم (حدث ذات مرة في هوليوود).



أفضل ممثلة مساعدة





يتنبأ النقاد أن تحقق الممثلة والمغنية اللاتينية جينفر لوبيز المعجزة وتترشح للأوسكار عن فيلم Hustlers (المحتالون)، وفلورينسا بف عن فيلم (نساء صغيرات).

تمتلك لورا ديرن بطلة فيلم (قصة زواج) حظوظًا قوية للترشح، ومعها الكورية تشاو شوشن بطلة فيلم The Farewell (الوداع)، وأخيرًا وليس آخرًا مارجوت روبي عن فيلم (القنبلة).



أفضل فيلم أنيميشن





لا يحتاج الأمر إلى تفكير مطول عند الحديث عن مرشحي هذه القائمة، إذ ضمن فيلم Toy Story (قصة لعبة 4) وFrozen 2 (فروزن 2) والجزء الثالث من سلسلة (كيف تدرب تنينك) مكانًا في القائمة.

من المحتمل أن ينضم فيلم I Lost My Body (فقدت جسدي) للقائمة، وMissing Link (رابط مفقود).



أفضل مخرج





بعد الإشادة القوية التي لاقاها الفيلم الكوري الفائز بالسعفة الذهبية (طفيلي)، قد يفوز المخرج بونج جون هو بأوسكار أفضل مخرج هذا العام.

يرجح النقاد أن تضم هذه الفئة من المخرجين: مارتن سكورسيزي عن فيلم (الأيرلندي) سام ميندز عن فيلم 1917، كوينتن تارانتينو عن فيلم (حدث ذات مرة في هوليوود)، تايكا وايتيتي عن فيلم (جوجو رابيت).



أفضل وثائقي

فوز الفيلم السوري For Sama (من أجل سما) بأفضل وثائقي في مهرجان كان السينمائي الماضي يزيد من حظوظه للترشح لأوسكار هذا العام.

ينضم إلى القائمة: Apollo 11 (أبولو 11)، Honeyland (هاني لاند)، American Factory (المصنع الأمريكي)، والفيلم الرياضي Maiden (مايدن).