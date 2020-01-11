Jan 11, 2020
بعد انتشار خبر استعداد شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم لاحياء أربع حفلات في الجزائر، في شهر فبراير المقبل، نفى المكتب الإعلامي لشمس الغنية ما يتم تداوله. وطلب المكتب، التأكد من صحَة الاخبار من مصدرها قبل نشرها.
نذكر ان “كرم” كانت قد احتفلت بليلة رأس السنة ٢٠٢٠ في رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، بحفل صَنف الأهم في الشرق الأوسط لدخوله موسوعة غينيس العالمية بعد تحقيقه رقمين قياسيين بحسب وكالة “أ.ف.ب” العالمية في عرص الألعاب النارية.
“كرم” التي كانت قد إختتمت عامًا مثمرًا بالنجاحات أطلت على المسرح وسط حضور الآلاف من الجماهير بفستان رائع من تصميم رامي قاضي على وقع أغنيتها شمس الغنية وتفاعل معها الجمهور بحماس كبير ورددوا معها ريبيرتوارها الفني الذي تنوع بأغان قديمة وجديدة مثل “كتير حلو” و”ملعون ابو العشق” و”بعشق تفاصيلك” وميدلي وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نجوى كرم الاعلامي ينفي هذا الخبر المتداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.