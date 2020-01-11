مكتب نجوى كرم الاعلامي ينفي هذا الخبر المتداول

بعد انتشار خبر استعداد شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم لاحياء أربع حفلات في الجزائر، في شهر فبراير المقبل، نفى المكتب الإعلامي لشمس الغنية ما يتم تداوله. وطلب المكتب، التأكد من صحَة الاخبار من مصدرها قبل نشرها.

نذكر ان “كرم” كانت قد احتفلت بليلة رأس السنة ٢٠٢٠ في رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، بحفل صَنف الأهم في الشرق الأوسط لدخوله موسوعة غينيس العالمية بعد تحقيقه رقمين قياسيين بحسب وكالة “أ.ف.ب” العالمية في عرص الألعاب النارية.

“كرم” التي كانت قد إختتمت عامًا مثمرًا بالنجاحات أطلت على المسرح وسط حضور الآلاف من الجماهير بفستان رائع من تصميم رامي قاضي على وقع أغنيتها شمس الغنية وتفاعل معها الجمهور بحماس كبير ورددوا معها ريبيرتوارها الفني الذي تنوع بأغان قديمة وجديدة مثل “كتير حلو” و”ملعون ابو العشق” و”بعشق تفاصيلك” وميدلي وغيرها.