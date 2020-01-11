ابنة الفنانة نانسي عجرم شاهدة على ما جرى في الغرفة وحالتها النفسية صعبة

في ما لا تزال التحقيقات مستمرة في قضية مقتل شاب بعد دخوله للسرقة في فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، اكدت المعلومات الصحافية أن عائلة الاخيرة تمر بحالة عصبية ونفسية سيئة بسبب ما حصل فجر الأحد الماضي.

وفي تقرير لقناة الـ MTV اكد ـن ميلا، ابنة نانسي الكبرى، كانت شاهدة على ما حصل داخل الغرفة، وبأنها سمعت طلقات التبران وحالتها النفسية صعبة ولا يمكنها الحديث.

وكانت نانسي أكدت في لقاء صحفي أنها ستنقل تفاصيل ما حصل بالكامل لبناتها بما يتناسب مع عمرهم، مؤكدة أن حالة الجميع النفسية صعبة بعد الأحداث الموجعة التي مروا بها، ومن المؤكد أن الجميع يحتاج الى بعض الوقت بيتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

ورغم خروج زوج نانسي، فادي الهاشم من السجن على ذمة التحقيق لا تزال حالة الغموض تسيطر على الواقعة لا سيما بعد حديث زوجة المقتول ووالدته ورفضهم للقرار القضائي الصادر، مؤكدين أن العملية لم تكن للدفاع عن النفس.

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