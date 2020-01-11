أحمد فهمي يعلن فشل العملية الجراحية الذي أجراها

صرح الفنان أحمد فهمي، بأنه سيضطر لإعادة العملية الجراحية التي أجراها بالمريء، الشهر الماضي، داخل أحد المستشفيات في القاهرة، لعدم نجاحها إلا بنسبة 50 في المئة فقط. وقال إن النسبة الطبيعية لنجاح العملية يتراوح بين 90 و100 في المئة، ولكنها لم تُحقق معه سوى 50% من حرق الخلايا التي تُفرز عُصارة مضرة، موضحاً أن طبيعة جسمه وراء عدم نجاح العملية بالمعدل الطبيعي المُشار إليه.

وكشف عن اتفاقه مع فريقه الطبي المعالج على إجرائها بعد شهر رمضان المقبل، لأنه لا يجوز إجراؤها إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الجراحة الأولى.

Volume 0% يذكر أن أحمد فهمي كان يعاني من آلام مبرحة في منطقة المريء منذ عامين، وتم تشخيص حالته على أنها ارتجاع في المريء، إلا أنه تبين خطأ هذا التشخيص، وثبت معاناته من حالة مرضية نادرة تتمثل في ظهور خلايا غريبة تُفرز عُصارة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام.

من ناحية أخرى، يواصل فهمي تصوير دوره في فيلم "العارف" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز الذي انتهى من عرض مسرحيته "علاء الدين" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وتوقف تصوير الفيلم لحين عودته، ويكثف النجمان تصوير مشاهدهما حتى ينتهي خلال أيام قبل أن يبدأ عز تصوير فيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز نهاية كانون الثاني (يناير الجاري).

Advertisements

قد يهمك أيضا:

الفنان أحمد فهمي يروج لفيلم "أشباح أوروبا"

أحمد فهمي يكشف معاناته من مرض نادر