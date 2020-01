شكرا لقرائتكم خبر عن في كامل أناقتها.. سيلينا جوميز تحضر العرض الخاص لفيلمها Dolittle بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية سيلينا جوميز، على حضور العرض الخاص الأول لفيلمها الجديد Dolittle، التي تشارك فيه بالأداء الصوتي، المقام اليوم، في مدينة نيويورك الامريكية، بكامل أناقتها، وحرصت على ارتداء جيب طويلة سوداء اللون، وبلوفر باللون الفوشيا، لتتناسب مع اجواء العرض، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 17 يناير الجاري في دور العرض العالمي.



فيلم Dolittle من بطولة روبرت داوني جونيور، الذي شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.



ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

وعلى سياق متصل اطلقت النجمة العالمية سيلينا جوميز كليب أغنيتها الجديدة " Rare " وهي إحدي أغنيات البومها الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم و احتاج إلي 4 سنوات من أجل اعداده، و الكليب من إخراج BRTHR .



وحصد كليب " Rare " لسيلينا جوميز ذات الـ ( 27 عاما ) سلسلة من عبارات الإشادات والثناء، واستطاع الكليب أن يحقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد فقط علي موقع " يوتيوب ".

كلمات الأغنية :

Baby, you've been so distant from me lately

And lately don't even wanna call you "baby"

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high

Waiting up for you upstairs

Why you act like I'm not there?

Baby, right now it feels like

It feels like you don't care

Oh why don't you recognize I'm so rare?

Always there

You don't do the same for me

That's not fair

I don't have it all

I'm not claiming to

But I know that I'm special, yeah

And I'll bet there's somebody else out there

To tell me I'm rare, to make me feel rare

Baby, don't make me count up all the reasons

To stay with you

No reason why you and I are not succeeding

Uh uh

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high

Waiting up for you upstairs

Why you act like I'm not there?

Baby, right now it feels like

It feels like you don't care

Oh why don't you recognize I'm so rare?

Always there

You don't do the same for me

That's not fair

I don't have it all

I'm not claiming to

But I know that I'm special, yeah

And I'll bet there's somebody else out there

To tell me I'm rare, to make me feel rare (Yeah, yeah)

I'm not gonna beg for you

I'm not gonna let you make me cry (Make me cry)

Not getting enough from you

Didn't you know I'm hard to find? (Hard to find)

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high (too high)

Waiting up for you upstairs

Why you act like I'm not there?

Baby, right now it feels like

It feels like you don't care

Why don't you recognize I'm so rare?

I'm always there

You don't do the same for me

That's (That's)

Not (Not)

Fair

I don't have it all (I don't have it all)

I'm not claiming to (I'm not claiming to)

I know that I'm special, yeah

And I'll bet there's somebody else out there

To tell me I'm rare, to make me feel rare

Oh yeah