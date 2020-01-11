شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يفتتح حفله بالسعودية بأغنية "حلو المكان" وسط 40 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد النجم تامر حسنى على مسرح حفله بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وافتتح الحفل بأغنية "حلو المكان" التى قدمها خلال فيلمه الجديد "الفلوس"، وتفاعل الجمهور مع الأغنية، حيث يعد تامر من أقوى نجوم الوطن العربى ويمتلك شعبية كبيرة فى الخليج.

وشهد الحفل فقرة فاير وركس فى السعودية بقيادة المصمم أحمد عصام، كما تمتد الفقرة الاستعراضية طوال الحفل. وكان تامر حسنى حضر عصر اليوم السبت بصحبة شقيقة ومدير أعماله حسام حسنى وكان فى استقباله عدد من جمهوره، بالأضافة إلي منظمين الحفل، وتامر يحيي مدير شركة تامر حسنى.

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وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" ، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالأضافة إاي تحقيقه ايرادات بلغت 120 مليون جنيه علي مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.