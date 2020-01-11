شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات شباك التذاكر أمس الجمعة.. تامر حسنى فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس فى دور العرض السينمائى الأفلام الآتية وهى: "الفلوس"، "يوم وليلة"، "استدعاء ولي عمرو"، "بيت سِت"، "ولاد رزق 2"، "بنات ثانوي"، "دفع رباعي"، وكشفت الأرقام احتلال 3 أفلام صدارة شباك التذاكر، ففى المركز الأول بفارق كبير جدا فيلم الفلوس بـ 26 مليونا و190 ألف جنيه فى 17 يوم عرض، وفى المركز الثانى بنات ثانوي بمليون و650 ألف جنيه فى 4 أيام عرض، وفى المركز الثالث فيلم يوم وليلة بمليون و70 ألف جنيه فى 4 أيام عرض.

واستطاع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى تحقيق إيرادات استثنائية منذ انطلاق عرضه فى السينمات، لاسيما أن الفيلم طرح فى "سيزون" سينمائى غير معتاد، وخطوة جريئة خاصة مع تزامن امتحانات نصف العام، حيث حقق 23 مليون جنيه فى شباك التذاكر بمصر، فيما حقق ما يقرب من 100 مليون فى الوطن العربى، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وصل لـ123 مليون جنيه.

تدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر، خاصة مع فقد الأخلاق والسلوك التربوى الذى يمر به الكثيرون من الأجيال الصغيرة .

Advertisements

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دورعرض على مستوى الوطن العربي من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصري يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، ويعد تامر حسنى الأعلى أجراً فى بيع أفلامه فى الوطن العربى .

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم 25 ديسمبر الماضي بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.