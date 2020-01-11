شكرا لقرائتكم خبر عن مني زكى Woman in Black فى جلسة تفكير عميقة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة منى زكى، في صورة جديدة لها ترتدي فيها أسود × أسود، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وهي في وضع التفكير العميق بالمستقبل.

وكتبت زكى على الصورة التي ظهرت فيها بالنظارات الشمسية "لحظات من التفكير العميق، يارب"، وسرعان ما شاركها عدد كبير من المشاهير على رأسهم الفنانة هند صبري في التعليقات، بالإضافة إلى تعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها الذين حرصوا على وضع عدد كبير من القلوب لدعمها في التعليقات.

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وتشارك الفنانة منى زكي في بطولة فيلم "الصندوق الأسود"، بمشاركة كلاً من الفنان محمد فراج، مصطفى خاطر، وتأليف أحمد وهيثم الدهان وأخرج محمود كامل، وكشفت الشركة المنتجة للفيلم منذ ايام عن البرومو الأول للفيلم، استعدادًا لطرحة بدور العرض خلال الفترة القادمة، وظهرت منى وهى فى مطاردات بين فراج وخاطر وهم ملثمين ومحاولة خطفها.



منى زكى

فيلم "الصندوق الأسود" ينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وتظهر منى طوال أحداث فيلم "الصندوق الأسود"، فى دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق.

ومن ناحية أخرى، أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت"، مع النجم أحمد السقا، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وتجسد منى زكى خلال أحداث فيلم "العنكبوت" بجانب السقا دور مرشدة سياحية وتتورط مع السقا فى أحداث الفيلم بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج وتبدأ الصراعات بينهما.