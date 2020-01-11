شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بنجاح كليبها "شامخ" ووصوله لـ2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة السورية، أصالة، بوصول عدد مشاهدات كليبها الجديد "شامخ" لأكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشرت النجمة السورية، مقطع من كليبها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتبت "فيديو كليب أغنية شامخ يتخطى ال ٢ مليون مشاهدة على يوتيوب، يمكنكم مشاهدته كامل من الرابط في البايو ، كلمات : الأمير بدر بن محمد، ألحان : عبدالعزيز المعنى".

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يشار إلى أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".

وعلى جانب آخر، سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، قبل أيام، عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأعلنت الفنانة أصالة، الاثنين الماضى انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".