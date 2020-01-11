شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لشخصية ياسر جلال في مسلسل "الفتوة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أول صورة من كواليس مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال المقررعرضه فى السباق الرمضانى المقبل والتى جمعت بينه وبين الفنانة نجلاء بدر وظهر جلال بالزى الشعبى فى زمن الفتوات فى مدينة الإنتاج الاعلامى، حيث يواصل فريق العمل التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

ويخوض ياسر بالعمل السباق الرمضانى المقبل ويكرر تعاونه مع السيناريست هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى للعام الثانى على التوالى بعدما قدموا "لمس أكتاف" في رمضان الماضى.

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وبدأ النجم ياسر جلال تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الفتوة"، الاسابيع الماضية، فى الديكور الرئيسي الذي تم بناؤه فى مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد فترة من التحضيرات التي استغرقت أكثر من 3 أشهرلاسيما أن العمل تدور أحداثه فى فترة زمنية مختلفة ويحتاج ديكورات وملابس معينة.





وتدورأحداث المسلسل حول 100 عام فى حى الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، مضيفاً الهدف الأساسي من العمل هو ايصال عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر، التركيزعلى العادات والتقاليد البسيطة بين الناس، مشدداً على أن العمل يحمل قصة جديدة على الدراما المصرية ومختلف عن أى عمل سبق عرضه ولذلك لا توجه مقارنه مع الفيلم الذي قدمه النجم الراحل فريد شوقى.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمرمرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، وجسد جلال شخصية أدهم عبد الجابر المصارع الذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.