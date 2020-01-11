شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان بصحبة أولاده.. ويستعين بمشهد لـ"دون كورليوني" لإيصاله رسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج طارق العريان، على التأكيد على اهتمامه بأولاده " آدم وعلي"، في صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، اثناء تواجده معهما في أحدي الفعاليات الخاصة بالأطفال، وكتب معلقاً على الصورة "الأولوية دائما رقم واحد هي لـ آدم وعلى".

ولم يكتفي العريان بتلك الصورة للتأكيد على اهتمامه الكبير بأطفاله، وأنما وثق رسالته بمشهد من فيلم لـ "دون كوريلونى" من فيلم The Godfather الذي يؤكد فيه على أن الرجل الذي لا يهتم بعائلته ويقضى معهم بعض الأوقات لا يكون رجل حقيقي.

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وفي تصريحات خاص لــ ”الخليج 365”، قال طارق العريان "إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكي على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية"، مضيفاً "الطعن في الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، ولا يبنى بل يهدم أسر، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التي أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائي، كما أنا حياتي الشخصية والعائلية ملك لي ولأسرتي فقط، وغير مسموح لأحد بالتدخل فيها، مثلما هو غير مسموح لي التدخل في حياة أحد الشخصية".

وتابع العريان في حديثه: "أهيب بكل الصحفيين والمهتمين بالشأن الفني أن يتناولوا حياتي الفنية فقط ويتحدثوا عن أعمالي فقط، لأن مهما حدث مش هينفع أتكلم عن أم أولادي لأحد، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق أن تظل سيرتى أنا وأم أولادى على ألسن الناس الخائضين فى الأعراض"، مشيرًا إلى أنه لن يتحدث فى هذا الموضوع مرة أخرى، وسيغلقه تماما".

ووجه العريان حديثه لكل المهتمين به وبأصالة أن يدعوا لهما بالتوفيق بدلاً من أن يكون موضوعهما مجرد قصة للتسلية على حد قوله.