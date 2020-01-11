شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال رئيسا للجنة تحكيم مهرجان المسرح العربى بالأردن فى دورته الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار أعضاء لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربى فى دورته الثانية عشر المخرج المسرحى الكبير خالد جلال رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان الذى يقام فى الأردن تحت رعاية الملك عبدالله الثانى خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجارى، وتضم لجنة التحكيم كلًا من د/ شذى سالم من العراق، ولينا خوري من لبنان، ود/ عادل الحربي من السودان، وإيهاب زاهدة من فلسطين.

المهرجان يشارك فى فعالياته 380 مسرحياً عربياً تحت عنوان "المسرح معمل الأسئلة ومشغل التجديد" ويعرض خلاله 15 عرضاً مسرحياً من ثماني دول عربية 6 عروض منها داخل المسار الأول وهي العروض التي لا تتنافس على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي في العام 2019، وتسعة عروض ضمن المسار الثاني المنافس على الجائزة.

أما عروض المسار الأول فهي: "أيام صفراء" من إنتاج مسرح الهناجر المصرى، تأليف دانييلا يا نيتش، إعداد عمر توفيق وإخراج أشرف سند و المسرحية السورية "ثلاث حكايا" للمسرح القومى فى دمشق، تأليف أزوالدو دراغون وإخراج أيمن زيدان. العرض الجزائرى "رهين" إنتاج المسرح الجهوي في باتنة، تأليف محمد بويش وإخراج شوقي بوزيد. العرض المغربي "سماء أخرى" المأخوذ عن مسرحية "يرما" للإسباني فيديريكو غارثيا لوركا. من إنتاج مسرح أكون، إعداد محمد الحر وإخراجه. المسرحية الكويتية "على قيد الحلم" إنتاج مسرح الشباب، تأليف تغريد الداوود وإخراج يوسف البغلي. كما تشارك فرقة المسرح القومي الدمشقية بعرض "كيميا" إعداد وإخراج عجاج سليم عن نص للروسي ألكسندر ابرازتسوف.

فى المسار الثانى (النسخة الثامنة من جائزة حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمى لأفضل عمل مسرحى للعام 2019)، تشارك العروض الآتية: "الجنة تفتح أبوابها متأخرة" من الأردن. تأليف فلاح شاكر، إعداد وإخراج يحيى البشتاوي. "الصبخة" لمسرح الخليج العربي في الكويت. تأليف وإخراج عبد الله العابر "النمس" للمسرح المفتوح في المغرب. تأليف عبد الإله بنهدار وإخراج أمين ناسور. "بحر ورمال" لفرقة مسرح الشمس الأردنية. تأليف ياسر قبيلات وإخراج عبد السلام قبيلات. "جي بي إس" لفرقة المسرح الوطني الجزائرية، تأليف وإخراج محمد شرشال. "خرافة" إنتاج كرنف آر للإنتاج التونسية. تأليف علي عبد النبي الزيدي، إعداد رضوان عويساوي وإخراج أيمن النخيلي. ومن تونس أيضاً يشارك عرض "سماء بيضاء" لفرقة كلندستينو. تأليف وإخراج وليد الدغسني. والمغرب تشارك كذلك بعرضيْن داخل مسار الجائزة، فإضافة لـ"النمس"، تشارك بعرض "قاعة الانتظار 1" إنتاج فرقة شارع الفن للإبداع، تأليف وإخراج أيوب أبو نصر والعرض التاسع ضمن المسار الثاني إماراتي يحمل عنوان "مجاريح" إنتاج مسرح الشارقة الوطنى، تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامرى.