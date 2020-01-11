صور وفيديو| يسرا ولطيفة ونجوم الفن في حفل تكريم حزب "مستقبل وطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: حضر عدد من الفنانين حفل حزب مستقبل وطن لتكريم المتميزين والمبدعين في 2019، بأحد فنادق القاهرة. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا وفيديوهات عبر حسابها لحضور نجوم الفن من بينهم أمير كرارة ويسرا ولبلبة ورجاء الجداوي وسمية الخشاب وأحد صلاح السعدني زمحمد الشرنوبي وأشرف عبدالباقي وأحمد فتحي وغيرهم. وأحيت الفنانة لطيفة الحفل، وقدمت باقة من أغانيها. وبدأ حفل حزب مستقبل وطن بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلي لنشاطات الحزب في 2019.

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