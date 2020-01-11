فيديو| محمد حماقي ينقذ متسابقًا صعيديًا في "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أنقذ الفنان محمد حماقي المتسابق مينا فهيم من الصعيد، في الحلقة الثانية من برنامج من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة ""mbc".

وقدم مينا فهيم خلال الحلقة أغنية "الناس المغرمين" للمطرب محمد عبدالمطلب، ولم يلتفت له أحدًا من لجنة الحكم، حتى انقذه حماقي في اللحظة الأخيرة، وعلق له: "اتاخرت عليك".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.