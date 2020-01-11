نبيل الحلفاوي يوضح أسباب تعادل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أكد الفنان نبيل الحلفاوي أن تأهل النادي الأهلي لدور الـ8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا ما زال قائما، خلال تعليقه على مباراة الأهلي وبلاتينيوم.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "لم أشاهد المباراة..تابعت منذ قليل تعليقات وشاهدت فيديوهات، هدف مروان الملغي ليس تسللا، إرهاق ضغط المباريات والسفر وارتفاع الرطوبة أثرت على الأداء، هذه تفسيرات وليست أعذارا، فالأهلي حقق بطولاته متغلبا على أخطاء التحكيم والإرهاق والظروف المناخية، ما زال التأهل في المتناول بإذن الله".

وتعادل الأهلي وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي، عصر اليوم، بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، في المركز الأول، منتظرا ما تسفر عنه مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني.