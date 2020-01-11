صور| ياسمين صبري تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: انطلق تصوير مسلسل فرصة تانية بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وإدوارد، اليوم. ونشر السيناريست محمد سيد بشير فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه بفيسبوك فيديو من أول يوم تصوير. كما نشر الفنان أحمد مجدي صورة تجمعه بالفنانة ياسمين صبري من كواليس العمل، فيما نشر الفنان إدوارد صورة التورتة التي احتفل بها صناع العمل. المسلسل من قصة وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية لمحمد سيد بشير، ومن إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

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