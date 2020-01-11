فيديو| حماقي يهدي طفل مغربي تي شيرت وشيكولاته ويضمه لفريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: قدم الطفل اَدم من المغرب، أغنية "ناكر لحسان" للمطرب المغربي رضوان الأسمر، في الحلقة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "MBC". والتفت لجنة الحكم بالكامل للموهبة الصغيرة، ولكن اختار اَدم الانضمام لفريق حماقي. واستقبله حماقي بالأحضان وأهداه تي شيرت وشيكولاته، وطالب الجمهور بأن يصفقوا له. وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

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