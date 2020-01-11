فيديو| نانسي عجرم تضم موهبة مصرية لفريقها في ثاني حلقات "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: في الحلقة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "MBC"، قدم الطفل عبدالرحمن سعيد من مصر أغنية "ياحلاوة الدنيا" للراحل سيد مكاوي. ونجح عبدالرحمن في إقناع نانسي عجرم بصوته، وقامت بضمه إلى فريقها. وقالت نانسي عن صوت عبدالرحمن: "بيدخل القلب". وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

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