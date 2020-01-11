دعم النجم أحمد فهمي زوجته الفنانة أميرة فراج، حيث نشر أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وعلق فهمي على أفيش الحفل، قائلًا: أول حفلة و إن شاء الله تكسر الدنيا.
ومن المقرر أن تحيي الفنانة أميرة فراج حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم السبت الموافق 8 من شهر فبراير المقبل، على مسرح قاعة دار الحكمية في ساقية الصاوي، الزمالك.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 60 جنيهًا، و67 جنيهًا.
يشار إلى أن النجم أحمد فهمي يشارك في بطولة مسلسل أسود فاتح، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، شريف سلامة، ناصر سيف، نانسي صلاح، حنان سليمان، حسام الجندي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، صبري فواز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد فهمي يدعم زوجته أميرة فراج في حفلها الغنائي الأول بالصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.