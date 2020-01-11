شاهد.. أحمد فهمي يدعم زوجته أميرة فراج في حفلها الغنائي الأول بالصاوي

دعم النجم أحمد فهمي زوجته الفنانة أميرة فراج، حيث نشر أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق فهمي على أفيش الحفل، قائلًا: أول حفلة و إن شاء الله تكسر الدنيا.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة أميرة فراج حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم السبت الموافق 8 من شهر فبراير المقبل، على مسرح قاعة دار الحكمية في ساقية الصاوي، الزمالك.

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ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 60 جنيهًا، و

67 جنيهًا.

يشار إلى أن النجم أحمد فهمي يشارك في بطولة مسلسل أسود فاتح، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، شريف سلامة، ناصر سيف، نانسي صلاح، حنان سليمان، حسام الجندي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، صبري فواز.