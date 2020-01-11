فيديو وصور.. محمد رمضان وسعد لمجرد يشعلان حفل دبي

تألق النجمين محمد رمضان وسعد لمجرد خلال حفل مركز دبي العالمي بالإمارات، ونشر النجمين بعض الصور والفيديوهات، عبر حسابهما الرسميان بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهر من خلال الفيديوهات تفاعل الجمهور بشدة مع رمضان ولمجرد، وذلك من خلال أغانيهم المتميزة، ومن بين الأغاني، التي تفاعل معاها الجمهور بشدة أغنية إنساي، والتي قدمها سويًا على المسرح. وذلك من خلال أغانيهم المتميزة، ومن بين الأغاني، التي تفاعل معاها الجمهور بشدة أغنية، والتي قدمها سويًا على المسرح. كما فاجأ سعد الجمهور من خلال الحفل دخوله لأول مرة عالم التمثيل، مؤكدًا أنه سيشارك رمضان في بطولة فيلم جديد، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيله قريبًا. دخوله لأول مرة عالم التمثيل، مؤكدًا أنه سيشارك رمضان في بطولة فيلم جديد، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيله قريبًا. يذكر أن النجمين محمد رمضان وسعد لمجرد طرحا مؤخرًا كليب بعنوان إنساي، كما كسر الكليب حاجز الـ 200 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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