صور.. كواليس فيلم العارف وموعد عرضه

نشر فريق عمل فيلم العارف، بعض الصور من داخل الكواليس، وجاء ذلك عبر حساباتهم الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر من خلال الصور النجمين أحمد عز وأحمد فهمي، وهما في كواليس تصوير الفيلم، ومن المقرر عرض الفيلم بجميع

دور العرض، في عيد الفطر 2020 المقبل.

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وفيلم العارف من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، مصطفى

خاطر، حازم إيهاب، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح.

وتدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، وذلك في إطار درامي أكشن.